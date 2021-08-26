У зв'язку з цим Олена Катіна якийсь час працювала з психологом.

Колишня солістка російської поп-групи "Тату" Олена Катіна зізналася, що її в 11 років зґвалтувати.

Про це вона повідомила в ефірі ток-шоу на одному з російських телеканалів.

"Досі пам'ятаю його обличчя. Було так бридко, це було жахливо бридко", - розповіла 36-річна співачка.

У зв'язку з цим Катіна якийсь час працювала з психологом. Але особистість ґвалтівника вона так і не розкрила. Також не відомо, чи поніс той покарання.

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Нагадаємо, колишня солістка російської групи "Тату" Юлія Волкова подала документи для участі в попередньому голосуванні "Єдиної Росії" з відбору кандидатів партії на вибори до Держдуми, які заплановані на 19 вересня.

Автор: Денис Прядко