Також репер хотів би мати спільний бізнес з Володимиром Дятлом.

Український репер і продюсер Олексій Потапенко розповів, що колишній бойфренд його дружини Насті Каменських - Володимир Дятел - у Миколаєві відкрив бізнес. Чоловік разом зі своїм партнером займається виготовленням суші. Одного разу Потап і Настя відвідали їх заклад і їм дуже сподобалося. В результаті вони запропонували Володимиру відкрити кафе в Києві і пообіцяли взяти на себе всі фінансові витрати.

Про це він сказав у програмі "Зірковий шлях".

Читайте також"Між нами хімія": Астаф'єва несподівано прокоментувала стосунки з відомим блогеромДо слова, Настя Каменських і Володимир Дятлов зустрічалися кілька років, але розлучилися в 2009 році. Їх любов не змогла витримати відстань, але Володимиру довелося поїхати до своєї бабусі, яка потрапила разом з ними в ДТП.

За три роки до цього Дятел зі своєю сім'єю і Настя їхали в авто. Тоді на трасі їх машина перекинулася вісім разів, вся сім'я Дятла загинула, а Настя отримала важкі травми. Попри страшну подію екс-закохані підтримують дружні стосунки.

Нагадаємо, Потап і Настя Каменських хочуть ще раз відзначити своє весілля.

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Автор: Діана Могилєвич