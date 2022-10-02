За словами Потапа, йому подзвонив Іван Ургант і зі сльозами вибачався за всю країну.

Український продюсер Олексій Потапенко розповів, що в перші дні війни йому подзвонив російський ведучий і в сльозах вибачався за розв'язану РФ війну.

Так, цим росіянином виявився телеведучий Іван Ургант, який на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну покинув країну-агресора.

"Мені на початку війни подзвонив Іван Ургант, який плакав і в трубку говорив: "Вибачте нам". Це один з людей, який так переживав, що він вибачався за всю країну", – сказав Потап в інтерв'ю ЖВЛ.

Позиція Івана Урганта щодо війни в Україні

24 лютого 2022 року Іван Ургант оприлюднив у своїх соціальних мережах пост зі словами "Ні війні!" За засудження війни його звільнили з Першого каналу.

Але вже в березні 2022 Ургант повернувся в країну-агресора і замовк про війну.

До слова, у 2013 році ведучий невдало пожартував, чим викликав агресію з боку українців. В одній з програм він сказав: "Я порубав зелень, як червоний комісар жителів українського села". Але згодом приніс вибачення в мережі перед українцями.

Нагадаємо, раніше Потап розповів, як Настя Каменських в перші дні війни дзвонила Ані Лорак, але та попросила її не задовбувати.

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