Зараз Потап перебуває в Іспанії.

Український телеведучий Даніель Салем, який з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, захищає нашу країну від російських окупантів на передовій, закликав репера Потапа повернутися на Батьківщину.

За його словами, Потап в Україні може зробити більше, ніж в Іспанії. Він додав, що українцям потрібна допомога репера, тому він хоче, щоб Потап швидше повернувся додому.

"У нас є культурний десант, який зробив Коля Серга. І ти можеш приїхати до нас і бути з людьми на передовій. Їм потрібна твоя допомога більше, ніж де-небудь в Іспанії чи Америці. Я дуже хочу, щоб така сильна людина, як Потап, повернулася. Тому що він може бути крутим транссетером. Повертайся", - сказав Салем у програмі "ЖВЛ".

Телеведучий уточнив, що не закликає Потапа взяти в руки зброю і йти на передову, але підтримати зараз українців і військових він може.

Нагадаємо, раніше ведучий Дьомін пояснив, чому Каменських повернулася в Україну без Потапа.

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