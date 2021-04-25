Український артист Олексій Завгородній, більш відомий як Позитив, розлучився зі своєю дружиною після 15 років стосунків.
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Про це він сказав в ефірі "Світського життя".
Пара була разом аж 15 років, вісім з яких вони перебували в офіційному шлюбі. У мережі неодноразово з'являлася інформація про те, що причиною його розставання стала партнерка по "Танцям з зірками" Юлія Сахневич.
"Я про це не хочу зараз говорити, тому що це серйозна тема. Нам треба поговорити з усіма і з самими собою, по-перше, для того, щоб цю ексклюзивну новину можна було дати так. Як правильно її озвучити", - розповів Позитив Каті Осадчій.
Зазначимо, що Анна Андрійчук є найкращою подругою співачки Насті Каменських. Дівчата дуже багато часу проводять разом, а також знімають реаліті в Мексиці "Дівчатка рулять".
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