Артист розлучився з Анною Андрійчук.

Український артист Олексій Завгородній, більш відомий як Позитив, розлучився зі своєю дружиною після 15 років стосунків.

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Про це він сказав в ефірі "Світського життя".

Пара була разом аж 15 років, вісім з яких вони перебували в офіційному шлюбі. У мережі неодноразово з'являлася інформація про те, що причиною його розставання стала партнерка по "Танцям з зірками" Юлія Сахневич.

"Я про це не хочу зараз говорити, тому що це серйозна тема. Нам треба поговорити з усіма і з самими собою, по-перше, для того, щоб цю ексклюзивну новину можна було дати так. Як правильно її озвучити", - розповів Позитив Каті Осадчій.

Зазначимо, що Анна Андрійчук є найкращою подругою співачки Насті Каменських. Дівчата дуже багато часу проводять разом, а також знімають реаліті в Мексиці "Дівчатка рулять".

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Автор: Діана Могилєвич