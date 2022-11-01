Знаменитість вважає, що всі зірки, які продовжували виступати в РФ після 2014 року, заслуговують на таке покарання.

Анастасія Приходько відреагувала на критику на її адресу з росЗМІ. Особливо негативні коментарі загострилися після висловлювань Насті на адресу зірок-зрадників.

"Я кайфую. Кожен з них зараз дуже хотів би висловитися, але вони розуміють, що їм п*зда. Вони на це не здатні. Дівчинка, якій тоді ... Скільки років було мені тоді? 25? Сказала: "Ідіть на х*й все! Я розриваю все, їду додому і підтримую своїх людей". Вже стільки років минуло, а їхня улюблена тема - це Євробачення і те, що я "мочу р*сню", - розповіла Приходько в інтерв'ю ЖВЛ.

Вона також підкреслила, що багато зірок-путіністів не заслуговують на ті звання, які раніше отримували в Україні. Забрати у них потрібно навіть українські паспорти.

"Потрібно переглянути скільки їх, а їх там дуже багато. Це Лорак, Лобода, Таїсія Повалій. Позбавити всього тих, хто їздив туди після 2014 року", - уточнила Приходько.

На питання про те, чому мовчить її колишній продюсер Костянтин Меладзе, Анастасія відповіла так:

"А чому він мовчав у 2008, коли Росія напала на Грузію? Він мовчав у 2014 році і мовчить досі. Важка він людина, дуже важка".

Нагадаємо, Настя Приходько розповіла, чи домагався її Костянтин Меладзе.

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