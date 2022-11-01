Анастасія Приходько відреагувала на критику на її адресу з росЗМІ. Особливо негативні коментарі загострилися після висловлювань Насті на адресу зірок-зрадників.
"Я кайфую. Кожен з них зараз дуже хотів би висловитися, але вони розуміють, що їм п*зда. Вони на це не здатні. Дівчинка, якій тоді ... Скільки років було мені тоді? 25? Сказала: "Ідіть на х*й все! Я розриваю все, їду додому і підтримую своїх людей". Вже стільки років минуло, а їхня улюблена тема - це Євробачення і те, що я "мочу р*сню", - розповіла Приходько в інтерв'ю ЖВЛ.
Вона також підкреслила, що багато зірок-путіністів не заслуговують на ті звання, які раніше отримували в Україні. Забрати у них потрібно навіть українські паспорти.
"Потрібно переглянути скільки їх, а їх там дуже багато. Це Лорак, Лобода, Таїсія Повалій. Позбавити всього тих, хто їздив туди після 2014 року", - уточнила Приходько.
На питання про те, чому мовчить її колишній продюсер Костянтин Меладзе, Анастасія відповіла так:
"А чому він мовчав у 2008, коли Росія напала на Грузію? Він мовчав у 2014 році і мовчить досі. Важка він людина, дуже важка".
Нагадаємо, Настя Приходько розповіла, чи домагався її Костянтин Меладзе.
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