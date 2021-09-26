Принц Чарльз запустив мовлення телеканалу RE:TV, який розповідатиме про проблеми зміни клімату.
Він це зробив в рамках угоди з Amazon Prime, пише Daily Mail.
Принц Чарльз заявив, що витратив великий період свого життя на залучення людей і підприємств в проблеми і вирішення кліматичної кризи.
"RE:TV був створений з метою полонити волю і уяву людства, а також втілити в життя найбільш надихаючі рішення екологічних проблем", - розповів він
Повідомляється, що телеканал RE:TV буде висвітлювати проекти по всьому світу, спрямовані на допомогу людям у формуванні більш чистої і стійкої економіки.
Крім цього, на каналі планується транслювання фільмів на тему екології, навколишнього середовища та різних інновацій.
Як повідомляв УНІАН, принц Чарльз зворушливо привітав свою молодшу і єдину сестру, принцесу Анну з днем народження. Він показав рідкісне архівне фото на честь дня народження сестри.
Вас також можуть зацікавити новини: