На каналі планується транслювання фільмів на тему екології, навколишнього середовища та різних інновацій.

Принц Чарльз запустив мовлення телеканалу RE:TV, який розповідатиме про проблеми зміни клімату.

Він це зробив в рамках угоди з Amazon Prime, пише Daily Mail.

Принц Чарльз заявив, що витратив великий період свого життя на залучення людей і підприємств в проблеми і вирішення кліматичної кризи.

"RE:TV був створений з метою полонити волю і уяву людства, а також втілити в життя найбільш надихаючі рішення екологічних проблем", - розповів він

Повідомляється, що телеканал RE:TV буде висвітлювати проекти по всьому світу, спрямовані на допомогу людям у формуванні більш чистої і стійкої економіки.

Крім цього, на каналі планується транслювання фільмів на тему екології, навколишнього середовища та різних інновацій.

Як повідомляв УНІАН, принц Чарльз зворушливо привітав свою молодшу і єдину сестру, принцесу Анну з днем народження. Він показав рідкісне архівне фото на честь дня народження сестри.

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Автор: Олег Давигора