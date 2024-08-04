За словами журналістів, це пов'язано з напруженими стосунками між принцом Гаррі та королем Чарльзом.

Принца Гаррі та Меган Маркл цього року не було запрошено на літню зустріч королівської сім'ї в замку Балморал. Відомо, що король Чарльз III продовжив традицію своєї матері королеви Єлизавети II, яка наприкінці літа приїжджала до маєтку в Шотландському нагір'ї. Однак герцог і герцогиня Сассекські та їхні діти, принц Арчі і принцеса Лілібет, не отримували запрошення впродовж багатьох років, пише журнал People.

Наразі жодна зі сторін ще не підтвердила цю новину, тому видання MailOnline звернулося за коментарем до представників Букінгемського палацу та принца Гаррі й Меган Маркл.

Журналісти зазначили, що серед інших членів королівської сім'ї, на яких очікують в Балморалі цього року - принц Вільям та його дружина Кейт з трьома дітьми: принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї.

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Водночас джерело для видання Express.co.uk підтвердило, що Уельські будуть там.

"Цього року це буде досить стриманий захід, де всі зустрінуться, щоб просто відпочити і розслабитися", - додали у повідомленні.

У MailOnline зазначають, що принцеса Анна та її чоловік віцеадмірал сер Тім Лоренс теж можуть приєднатися до сім'ї на зустрічі, яка відбудеться у середині серпня. Однак не очікується, до них приєднається Гаррі, який раніше говорив про свою любов до Балморалу, адже провів там більшу частину свого дитинства.

"Для мене Балморал завжди був просто раєм. Щось середнє між Діснейлендом і якимось священним гаєм друїдів. Я завжди був надто зайнятий риболовлею, стріляниною, біганиною на пагорбі, щоб помітити щось неправильне у фен-шуй старого замку. Я намагаюся сказати, що я був там щасливий", - писав герцог у своїх мемуарах Spare.

Своєю чергою журнал People оприлюднив декілька матеріалів, використовуючи цитати з джерел, які близькі до принца Гаррі. В одній із них друзі принца кажуть, що король Чарльз більше не відповідає на дзвінки та листи сина, адже їхній розрив стає все сильнішим.

"Він зараз "недоступний". Його дзвінки залишаються без відповіді. Він намагався дізнатися про здоров'я Короля, але і ці дзвінки залишаються без відповіді", - розповів друг Гаррі.

Королівська родина Великої Британії - останні новини

Як писав УНІАН, принцеса Кейт і принц Вільям опублікували нове фото з нагоди дня народження свого сина, принца Джорджа. 22 липня юному монарху, який є другим у черзі на британський престол, виповнилося 11 років.

"Бажаю принцу Джорджу щасливого 11-го дня народження сьогодні! Принцеса Уельська, 2024 рік", - йдеться у дописі.

Також повідомлялось, що Кейт Міддлтон у яскравому образі вдруге з'явилася на публіці після того, як повідомила про те, що хворіє на рак. Принцеса Уельська відвідала захід разом зі своєю дев'ятирічною донькою принцесою Шарлоттою.

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