Також разом з принцесою була і її сестра.

Принцеса Уельська вдруге з'явилася на публіці після того, як на початку 2024 року вона повідомила про те, що хворіє на рак. Разом з принцесою Шарлоттою Кейт Міддлтон відвідала фінал чоловічого одиночного турніру Вімблдону, пише The Telegraph.

Зазначається, що принцеса Уельська відвідала захід разом зі своєю дев'ятирічною донькою принцесою Шарлоттою, яка є третьою у черзі на престол. Вони спостерігали за грою між Карлосом Алькарасом та Новаком Джоковичем у матчі-реванші тогорічного фіналу.

Також на події була присутня сестра Кейт Міддлтон - Піппа Метьюз.

"Принцеса Уельська отримала овації стоячи, коли вона і принцеса Шарлотта увійшли в королівську ложу і зайняли свої місця в Центрі Корт. Кейт широко посміхнулася і помахала рукою натовпу після того, як провела Шарлотту до місця праворуч від неї в першому ряду королівської ложі", - наголосили журналісти.

Водночас Кенсінгтонський палац заздалегідь підтвердив, що принцеса Уельська буде присутня на недільному фіналі та вручить трофей переможцю. Таку честь вона перейняла від королеви Єлизавети II у 2021 році.

"Всеанглійський клуб традиційно має тісні стосунки з королівською родиною, а принцеса Уельська стала 10-м членом королівської сім'ї, яка вручала трофей, починаючи з 1907 року, коли президентом клубу став майбутній король Георг V", - нагадали у виданні.

Кейт Міддлтон - останні новини

Як писав УНІАН, у червні Кейт Міддлтон вперше з'явилася на публіці після заяви про рак. Як стало відомо, принцеса Уельська спостерігала за церемонією винесення прапора з вікон кабінету генерал-майора разом зі своїми трьома дітьми, принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї.

Також повідомлялось, що у родині Кейт Міддлтон сталася біда. Виявилось, що мати принцеси повідомила про те, що у них з чоловіком Майклом Міддлтоном є великий борг, який вони не можуть погасити.

"Керол відчайдушно намагається змусити Кейт повністю зосередитися на своєму одужанні. Це дуже тривожний час для сім'ї, але вони не чекають ніякої допомоги від своїх дітей і не хочуть, щоб вони хвилювалися", - зазначили журналісти.

Вас також можуть зацікавити новини: