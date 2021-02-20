Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк назвали свого первістка Августом Філіпом Хоуком Бруксбенком.

9 лютого внучка королеви Єлизавети II - принцеса Євгенія - народила первістка.

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Сьогодні стало відомо, яке ім'я дали хлопчикові - Євгенія та її чоловік розповіли про це в Instagram, показавши фото з дитиною.

На знімку принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк тримають малюка на руках. Його назвали Августом Філіпом Хоуком Бруксбенком.

"Спасибі за безліч добрих послань. Наші серця сповнені любові до цього чоловічка, просто не передати словами. Ми дуже раді можливості поділитися з вами цими фотографіями", - написала Євгенія в соцмережі.

У жовтні 2018 року принцеса Йоркська Євгенія вийшла заміж за свого коханого, підприємця Джека Бруксбенка. Євгенія - внучка Єлизавети II, дочка принца Ендрю (сина королеви) і Сари, герцогині Йоркської. Вона дев'ята по лінії успадкування престолу.

До слова, у королеви Єлизавети II і принца Філіпа вже є дев'ять правнуків. А нещодавно про другу вагітність повідомили в сім'ї принца Гаррі і Меган Маркл.

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Автор: УНІАН