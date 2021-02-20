Світові показали новонародженого правнука королеви Єлизавети II / фото instagram.com/theroyalfamily

9 лютого внучка королеви Єлизавети II - принцеса Євгенія - народила первістка.

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Сьогодні стало відомо, яке ім'я дали хлопчикові - Євгенія та її чоловік розповіли про це в Instagram, показавши фото з дитиною.

На знімку принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк тримають малюка на руках. Його назвали Августом Філіпом Хоуком Бруксбенком.

instagram.com/princesseugenie/

"Спасибі за безліч добрих послань. Наші серця сповнені любові до цього чоловічка, просто не передати словами. Ми дуже раді можливості поділитися з вами цими фотографіями", - написала Євгенія в соцмережі.

instagram.com/princesseugenie/

У жовтні 2018 року принцеса Йоркська Євгенія вийшла заміж за свого коханого, підприємця Джека Бруксбенка. Євгенія - внучка Єлизавети II, дочка принца Ендрю (сина королеви) і Сари, герцогині Йоркської. Вона дев'ята по лінії успадкування престолу.

До слова, у королеви Єлизавети II і принца Філіпа вже є дев'ять правнуків. А нещодавно про другу вагітність повідомили в сім'ї принца Гаррі і Меган Маркл.

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Автор: УНІАН