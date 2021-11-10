Людмила Дороднова дуже хотіла потрапити в будинок Примадонни.

Відома хатня робітниця в сфері російського шоу-бізнесу Людмила Дороднова мріяла потрапити на роботу до Примадонни. У 1979 році її мрія здійснилася, але їх перше знайомство вийшло досить епічним.

Про це повідомляє "Собеседник".

"Я приперлася до Алли з пляшкою коньяку. Пугачова цю нашу зустріч скрізь завжди згадувала, та й донині згадує. Ну, а що, з порожніми руками йти до неї було не зручно, цукерки не всі люблять, а коньяк завжди стане в пригоді", - згадала Людмила.

Ось тільки в 2005 році Дороднова пішла з дому Примадонни, бо зірка на той момент розлучалася з артистом Філіпом Кіркоровим. Хатня робітниця вирішила залишитися з ним. При цьому Людмила часто згадує роки, прожиті з Пугачовою. За її словами, вона була свідком її особистого життя, розвитку кар'єри і пам'ятає навіть ті часи, коли в житті Пугачової з'явився Максим Галкін.

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Раніше УНІАН повідомляв, що психолог Валентин Малиновський назвав шлюб Пугачової і Галкіна фікцією.

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Автор: Діана Могилєвич