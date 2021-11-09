Психолог Валентин Малиновський вважає їх шлюб договірним.

Російська зірка Алла Пугачова і шоумен Максим Галкін вже багато років перебувають в офіційному шлюбі і виховують двійнят від сурогатної матері - Лізу і Гаррі. У своїх соціальних мережах вони показують своє ідеальне і щасливе життя.

Ось тільки психолог Валентин Малиновський впевнений, що це всього лише ілюзія, створена для залучення аудиторії. Адже в їхньому шлюбі є багато протиріч, одне з яких - велика різниця у віці.

"Не думаю, що між ними була неймовірна пристрасть. Але для більшості людей така форма - з області фантастики. Особисто я вважаю, що договірний шлюб Алли Пугачової і Максима Галкіна – шлюб майбутнього. Незабаром така форма буде поширеною", - розкрив секрет стосунків пари Малиновський в коментарі "ЕГ".

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Алла Пугачова: особисте життя

Примадонна була одружена з цирковим артистом Миколасом Орбакасом, з кінорежисером Олександром Стефановичем, який нещодавно помер, з продюсером Євгеном Болдіним і зі співаком Філліпом Кіркоровим.

Зараз вона перебуває у шлюбі з шоуменом Максимом Галкіним, з яким виховує двійнят від сурогатної матері. Також у неї є дочка від першого шлюбу Крістіна Орбакайте.

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Автор: Діана Могилєвич