Аліна Гросу обмочилася під час конкурсу.

Українська співачка Аліна Гросу розповіла, що під час участі в конкурсі "Міні Міс Україна" вона обмочилася на сцені.

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За її словами, дівчаток "тримали" на сцені сім годин поспіль. У підсумку вона вже просто не могла терпіти.

"Я брала участь у конкурсі "Міні Міс Україна" і нас 7 годин безвилазно тримали на сцені. Дитина подавала сигнали кілька годин, махала ручками, але всі тільки милувалися і махали мені у відповідь. Не витримавши, я тихенько присіла на сцені в своїй пишній сукні і... В результаті ніхто нічого так і не зрозумів, спонсором конкурсу була якась марка молочних продуктів, організатори вирішили, що це або сироватка або кефір розлився", - згадала виконавиця.

Виявляється, що конфуз стався дуже давно. Тоді Аліні було всього чотири рочки. А сам конкурс проходив у Палаці "Україна".

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Автор: Діана Могилєвич