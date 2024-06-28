Чоловік вже пройшов навчання.

Український музикант Дмитро Мазуряк, який є учасником гурту KAZKA, поповнив лави ЗСУ.

Цю новину повідомив сьогодні, 28 червня, сам артист у своєму Instagram. Виявилося, що 26-річний чоловік служить вже другий місяць, проте не поспішав говорити про це публічно.

"З Днем Конституції. Стаття 65. Конституції України. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Тож живу, як книжка пише. Вже другий місяць я в Збройних Силах України. Пройшов навчання. Про службу трохи згодом", - написав Дмитро та показав фото у військовій формі.

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Також він додав, що поки не знає, чи зможе далі виступати з гуртом KAZKA. Проте, за його словами, все покаже час.

"Щодо концертів – поки нічого не можу обіцяти, та гадаю ще побачимось. Служу Українському народові", - зазначив Мазуряк.

Нагадаємо, нещодавно відома українська акторка Марія Агапітова поповнила лави ЗСУ. 29-річна дівчина розповіла, що хотіла піти на фронт ще на початку війни, але тоді їй відмовили.

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