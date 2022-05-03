На прохання шанувальників вона прокоментувала суперечку співачок.

Оксана Білозір та Оля Полякова конфліктують через твір Мирослава Скорика "Мелодія". Білозір звинувачує Полякову в плагіаті, а також дорікнула її від'їздом до Франції і дружбою з путіністом Кіркоровим.

Оля виправдовується - авторські права не порушувала. І присоромила Оксану за публічні погрози. Українська продюсерка Олена Мозгова на прохання підписників прокоментувала цей публічний скандал.

"Дуже просили якусь рефлексію на тему. Ну ось таке: одна так і залишиться назавжди в історії в кокошнику, а інша - "а я просто українка, україночка", - написала на своїй сторінці в Facebook Олена Мозгова.

Зазначимо, слова про "україночку" взяті з відомої пісні Оксани Білозір.

Нагадаємо, раніше Матвієнко відповіла Білозір на її звинувачення в крадіжці пісні. Антоніна розповіла, що Оксана дала дозвіл на виконання композиції "Коханий" ще 11 років тому.

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