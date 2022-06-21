Михайло Ясинський поділився своїми враженнями після спілкування з росіянами, які підтримують криваву війну, розв'язану Кремлем.

Відомий український продюсер і друг Олі Полякової Михайло Ясинський назвав "упоротими" росіян, які підтримують агресивну політику Кремля щодо України. Чоловік, поспілкувавшись з такими людьми, виділив головні фейки, створені російськими пропагандистами. Думкою Ясинський поділився на своїй сторінці в Facebook.

Продюсер розповів, що він скористався чатрулеткою - анонімним відеочатом, за допомогою якого можна спілкуватися з людьми з усього світу. Михайло назвав найбільш популярні думки серед росіян, з яким йому вдалося поговорити.

"Дійти до польського кордону, роззброїти українську армію, посадити або вбити всіх нацистів, помиритися з нормальними українцями. На питання "ЯК?", "ЗАРАДИ ЧОГО?" і "ЯКОЮ ЦІНОЮ?" адекватної відповіді, звичайно, я не почув. Ну і, звичайно, інше за класикою: будинок профспілок, 8 років, бучафейк, переворот, референдум, Азов, клоун", - перерахував друг Олі Полякової.

Спираючись на свої спостереження він додав, що ніхто з його співрозмовників не хоче йти воювати.

Нагадаємо, названо зіркові пари, які розпалися після 24 лютого.

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