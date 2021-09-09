Володимир Завадюк каже, що залишився в хороших відносинах зі співачкою після того, як вона покинула проект в ролі ведучої.

5 вересня стартував новий сезон проекту "Танці з зірками". Перший випуск був дуже яскравим і водночас деякі учасники відзначилися особливою зухвалістю.

Але головною несподіванкою для глядачів стало те, що співачка Тіна Кароль, яка була ведучою проекту з моменту його заснування, більше не буде вести шоу разом з Юрієм Горбуновим. Її замінила телеведуча Іванна Онуфрійчук.

Зрозуміло, шанувальники Тіни Кароль засипали питаннями продюсера проекту, мовляв, чому більше не буде співачки в проекті. Володимир Завадюк знайшов, що відповісти фанатам в інста-сторіз.

"Ми в хороших відносинах з Тіною Кароль і її командою. І обов'язково ще попрацюємо в інших проектах. А в "Танцях з зірками" цього року багато нових облич, на яких ви чекали", – написав Завадюк.

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Нагадаємо, учасниками шоу "Танці з зірками" стали співачка Джамала, учасник групи ТНМК Олег Фагот Михайлюта, солістка групи KAZKA Олександра Заріцька, український актор Олексій Суровцев, гуморист Анастасія Оруджова, гуморист Іван Люленов, актор Костянтин Войтенко, співак KADNAY, співачка Євгенія Власова, актор Артур Логай, співачка Lida Lee, співак MELOVIN і олімпійський чемпіон Станіслав Горуна.

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Автор: Діана Могилєвич