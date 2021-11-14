Також Юрій Нікітін розповів про самопочуття Андрія Данилка.

Нещодавно стало відомо про смерть матері українського артиста Вєрки Сердючки. Він довго тримав це в секреті, поки дана інформація не з'явилася в ЗМІ.

Так, розповісти про це зважився продюсер Юрій Нікітін, який співпрацює з Вєркою Сердючкою вже багато років. За його словами, у мами Данилка були проблеми з серцем.

"Наскільки я пам'ятаю, там щось пов'язано з серцем. Він, звичайно ж, переживав, але сьогодні він вже знаходиться в хорошому стані, і, як мені здається, у відмінному самопочутті", - сказав Нікітін в програмі "Зірковий шлях".

Читайте такожЕкс-дружина Дзідзьо натякнула на їх можливе возз'єднанняКрім того, відомо, що жінка довго хворіла, а не стало її в 2020 році. Тепер Данилко повна сирота, бо раніше не стало і його батька Михайла Данилка. Чоловік помер у 45 років від раку.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко поділився спогадами зі свого дитинства. За його словами, вони жили бідно, а в їхньому будинку навіть душу не було.

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Автор: Діана Могилєвич