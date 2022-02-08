Блогерка зізналася, що познайомилася з коханим-іноземцем у нічному клубі.

Українська блогерка Софія Стужук відверто розповіла про знайомство з новим бойфрендом. Пара разом вже понад три місяці.

Відвертостями Стужук поділилася в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Софія зустріла іноземця в одному із нічних клубів Києва. Після гучної вечірки вони разом поїхали до готелю, а вранці прокинулися в одному ліжку. Тоді Стужук була здивована, що це сталося з нею, адже зранку вона й імені чоловіка не знала.

"Це було дуже дивно. Коли я зранку прокинулася і зрозуміла, що відбулося, подумала: "Боже, який жах, як таке могло бути зі мною". Після цього я хотіла зникнути. Я була нажахана від себе", – зізналася Стужук.

Блогерка не сподівалася, що це знайомство переросте у серйозні стосунки. Однак чоловік вирішив продовжили спілкування, Софія не пручалася. Згодом бойфренд знаменитості полетів з України додому, але невдовзі прилетів до Стужук.

"Я все одно була обережна, бо незрозуміло, що від мене хочуть. Але коли я придивилася і зрозуміла, наскільки стало кайфово і близько", – поділилася вона.

Блогерка, зізналася, що відчуває спокій та комфорт поруч з новим коханим.

"Я бачу, як він на мене дивиться, як ставиться. Є ця тілесність, контакт, турбота, діалог – те, що не подобається, спокійно обговорюється та приймається. Немає жодних образ, маніпуляцій… Все настільки по-іншому, що я інколи думаю, як таке може бути, що таке знайомство і висновок", – додала Софія.

Читайте також"Вже досить": Софія Стужук відповіла, чому приховує нового коханогоЯк повідомляв УНІАН, раніше Софія Стужук показала підписникам свого нового хлопця. Його обличчя блогерка поки приховує, але чітко дає зрозуміти, що більше не самотня.

Чоловік Софії Стужук, теж блогер, помер у 2020 році від ускладнень коронавірусу. У самої Софії – троє дітей.

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