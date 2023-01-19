15 січня стало відомо про смерть грузинського актора і друга України Вахтанга Кікабідзе. Причина смерті досі невідома, проте раніше повідомлялося, що він кілька років боровся з хворобою.
В одному з інтерв'ю він навіть говорив, що відчував наближення смерті. Періодично йому ставало так зле, що він був готовий попрощатися з життям, аби не мучитися.
18 січня відбулося прощання з Кікабідзе в Тбілісі. Його труну прикрасили двома прапорами - українським і грузинським. На церемонію прощання прийшли багато людей - друзі, родичі, сторонні люди. Всі вони вшанували пам'ять великого актора і справжньої людини, яка хотіла жити вільно і того ж бажала іншим.
Сьогодні ж, 19 січня, відбудеться похорон Вахтанга Кікабідзе. Відомо, що його поховають поруч з могилою його матері.
Чим відомий Вахтанг Кікабідзе
Вахтанг Кікабідзе - грузинський співак, актор і режисер. У 2013 році отримав звання Заслуженого артиста України.
У 1977-му актор знявся у Георгія Данелія в "Міміно" - в ролі льотчика Валіко Мізандарі з невеликого грузинського селища, який мріяв літати на великих лайнерах.
У 1981-му Кікабідзе зняв свій перший фільм - ліричну комедію "Будь здоровий, дорогий!", а в 1983 році за цю роботу він отримав "Гран-прі" на фестивалі в Габрово. Вахтанг Кікабідзе має безліч премій і нагород. У січні 2023 року він помер.