Співачці довелося терміново евакуюватися.

Українська співачка Джамала відпочивала в Італії, на острові Сицилія. У день її вильоту до Варшави, там почалися масштабні пожежі через аномальну спеку.

Співачка показала, як навколо все палахкотіло. Острів перебував у вогні, тому всіх жителів і туристів терміново евакуювали.

Крім того, у зв'язку з пожежами всі рейси з Катанії скасували, тому вона була змушена виїхати в Палермо. Через масову евакуацію всі готелі там були зайняті, тому артистка вирішила поїхати в аеропорт. Вона показала, як спала на підлозі прямо на своїй курточці.

Відео дня

Джамала каже, що в той день в Палермо був справжній хаос через скасовані рейси і великц кількість людей. За її словами, вона прокинулася в аеропорту о п'ятій ранку, бо відчула, що через неї переступають інші люди.

На щастя, незабаром співачка дісталася до Мюнхена. А звідти вона вже полетить до Варшави.

"Співчуваю всім в Сицилії у зв'язку з пожежами. Постійно думала про те, скільки людей, тварин, рослин постраждали. Просто жах", - написала Джа.

Нагадаємо, раніше Джамала озвучила свою думку з приводу деокупації Криму.

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