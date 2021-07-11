Артист спустився зі сцени і обійняв Лукашенка.

Білоруський репер Серьога виступив на концерті Купали, під час якого вирішив проявити до диктатора Олександра Лукашенка лояльне ставлення.

Серьога зі сцени сказав про те, що у самопроголошеного президента Білорусі найсильніше рукостискання. І він не може піти зі сцени, не переконавшись у цьому.

"Йду до вас без краватки, розумію, що це неетично, але ж Гордону можна було. А мені простому білоруському хлопцеві не слабо", - сказав Серьога.

Після цих слів репер спустився зі сцени, підійшов до Лукашенка, простягнув йому руку, а потім обійняв.

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"Брешуть! Не тільки в центральній, але і в Східній і Західній теж (найсильніше рукостискання у Лукашенка - УНІАН)", - додав Серьога.

Так, Сергій Пархоменко і Олександр Лукашенко ще кілька разів обнялися і навіть встигли щось сказати один одному на вушко.

Нагадаємо, раніше Пархоменко в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону сказав, що Лукашенко зберігає в Білорусі баланс.

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Автор: Діана Могилєвич