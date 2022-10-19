Повідомляється, що вони знову планують вдатися до послуг сурогатної матері.

Російська співачка Алла Пугачова і комік Максим Галкін тримають в секреті процес появи двійнят Лізи і Гаррі на світ. Відомо лише те, що дітей їм виносила і народила сурогатна мама.

Зараз же в росЗМІ поширюється інформація про те, що знаменитості, які засудили війну в Україні, планують знову стати батьками. Джерело в коментарі "PROзвезд" розповіло, що у зіркової пари ще залишився генетичний матеріал, тому у Пугачової може з'явитися четверта дитина, а ось для Галкіна вона буде третьою.

Також наголошується, що нова дитина може з'явитися на світ вже в Ізраїлі, куди подружжя поїхали на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Зазначимо, у Алли Пугачової є старша дочка від шлюбу з Ніколасом Орбакасом - Крістіна Орбакайте. Крім того, у Примадонни є і онуки, які слідом за нею покинули РФ, щоб їх не призвали на війну в Україні. Ймовірно, вони, як і зіркова бабуся, засуджують геноцид українського народу і не хочуть їхати вбивати мирне населення.

Нагадаємо, раніше Пугачова з глибоким декольте "засвітилася" на концерті Гребенщикова, який підтримав Україну.

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