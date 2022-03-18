Зіркова родина раніше покинула територію Росії.

У мережі з'явилося фото Алли Пугачової з чоловіком Максимом Галкіним і дітьми Лізою і Гаррі, зроблене, імовірно, в Ізраїлі.

Кадри опублікував Телеграм-канал "НеМалахов".

"Алла Пугачова з сім'єю гуляє по Ізраїлю", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Примадонна з чоловіком і дітьми покинули Росію. За словами Андрія Данилка, зіркова сім'я була змушена виїхати з РФ, оскільки бояться за майбутнє своїх дітей. Галкіну, наприклад, скасували всі концерти після того, як він засудив війну в Україні.