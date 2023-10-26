Таку маячню вона видала в інтерв'ю росЗМІ.

Російська співачка, яка підтримує війну в Україні, Надія Бабкіна оббрехала українську артистку Софію Ротару в інтерв'ю росЗМІ. Вона заявила, що українка повинна була приїхати на територію країни-агресора, щоб разом з нею заспівати "Червону руту".

Крім того, Бабкіна заявила, що нібито спілкується з Ротару, вони одна одну підтримують.

"Ми з нею телефонуємо одна одній, говоримо, підтримуємо одна одну. Але на якийсь час зараз перервали, бо є небезпека... У нас вже був зроблений номер. Але її не пустили. Ми повинні були з нею співати "Червону руту" українською мовою. Колектив "Русской песни" і вона... Це так було круто, вона була так захоплена", - видала порцію маячні Бабкіна.

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Варто відзначити, що Софія Ротару не коментує повномасштабне російське вторгнення, бо вважає себе аполітичною. Однак вона регулярно реагує на звірства окупантів в Україні.

Більш того, вона закликала вшановувати пам'ять загиблих захисників і захисниць України.

Нагадаємо, раніше сестра Софії Ротару розповіла, що співачка живе в приватному будинку під Києвом. Разом з нею перебуває її син - Руслан Євдокименко.

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