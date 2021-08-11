Телеведуча написала листа доньці, яка могла б у неї бути, якби рак не відібрав у неї можливість народжувати.

Українська телеведуча Яніна Соколова, яка довгий час боролася з раком, написала щемливий пост в Instagram.

"У мене немає дочки. І біологічної ніколи не буде. Рак-дурень відібрав цю можливість. Проте... Якби така можливість була, я б їй написала смс і попросила б, щоб вона прикріпила цей текст зверху нашого листування, щоб у важкі хвилини ніколи не забувала, що життя одне і тільки ми вирішуємо хто ми є, ким ми є і що ми в результаті від життя отримаємо", - написала Соколова.

Так, телеведуча написала, що ніколи не можна втрачати віру в себе, виходити заміж потрібно тільки по любові, потрібно бути чесною з собою і з іншими. Також вона додала, що важливо знайти справу свого життя, любити себе, бути сильною і сміливою, а також не забувати про саморозвиток.

"Дорога донечко, я хочу, щоб мій досвід був тобі корисний, нижче те, що я зрозуміла за ці 37 років свого життя, зрозуміла, тому що перевірила. Ніколи не втрачай віри в себе. Щоб не сталося, ти можеш все почати спочатку. Поки ти жива, можливо все і нічого не остаточно. Кожна поразка - це ще не фінал. Це шлях до перемог. Виходь заміж тільки за того, кого любиш. Хто тебе захистить і розсмішить. Люби того, хто тебе цінує, незалежно від того ким ти є. Будь чесною з собою і з іншими. Знайди справу свого життя. Ти швидко зрозумієш яка вона. Справа повинна бути в задоволення і в прибуток. Ти повинна бути кращою в тому, чим займаєшся. Працюй над тим, що любиш. Весь час нарощуй вміння. Будь сміливою і сильною. Бог допомагає таким. Виходь заміж скільки хочеш. Не звертай уваги, що люди скажуть. Щаслива мама - щасливі діти. Люби себе. Намагайся стати кращою копією себе", - написала Яніна.

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Крім того, телеведуча зазначила, що не можна боятися народжувати дітей. А ще дала кілька порад по догляду за своїм тілом і душею.

"Будь незалежною. Фінансово і морально. Друзі - це ті, хто з тобою, коли ти на дні і коли ти на вершині. Вчи мови. Вони дають свободу. Не тримай зла на тих, хто тебе зрадив. Відпусти і забудь. Не бійся народжувати дітей. Вони не забирають свободу. Вони дарують продовження і слід. Не здумай нарощувати волосся і робити губи качечкою. Якщо тобі здається, що не видно, то тобі здається. Дбай про своє здоров'я. Раз на рік роби чек-ап тест на рак. Люби своє тіло. Яким би воно не було. Якщо тебе воно не влаштовує, то працюй над ним, щоб влаштовувало. Змінюйся і не бійся змін. Читай книги. Подорожуй. Світ прекрасний. Ти його повинна побачити. Люби свою країну. Повір, вона найкраща. І... Дзвони мені. Щоб не сталося, я за тебе. Ти - це продовження мене. Я завжди буду поруч. Навіть коли мене немає. Твоя мама", - додала Соколова.

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Автор: Діана Могилєвич