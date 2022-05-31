Шанувальники Приходько одразу ж відреагували на її пост.

Українська співачка Анастасія Приходько висміяла екс-президента України Петра Порошенка, який намагався покинути нашу країну під час війни.

Відомо, що кілька разів Порошенко намагався покинути Україну, і тільки 30 травня йому це вдалося. За його словами, він зібрався на конгрес і саміт Європейської народної партії в Роттердам.

Саме ця ситуація і підштовхнула Приходько в жартівливій формі висловитися про Порошенка.

"Раніше Порошенко був героєм, тому що повернувся в Україну. Тепер, судячи по стрічці в фб, він герой, тому що поїхав з України", - написала артистка на своїй сторінці в Facebook.

Шанувальники співачки розділилися на дві армії. Одні вважають, що про Порошенка давно пора забути, оскільки він не тема номер один в нинішніх реаліях. А хтось обматюкав його і негативно висловився на адресу тих, хто його підтримує.

Нагадаємо, раніше Анастасія Приходько розповіла, чому її дратує радник глави ОПУ Олексій Арестович.

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