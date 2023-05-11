Сальвадор Собрал представляв Португалію в 2017 році.

Євробачення-2017 проходило в Києві після того, як роком раніше співачка Джамала здобула перемогу. Португалію в 2017 році на пісенному конкурсі представляв Сальвадор Собрал зі зворушливою піснею "Amar pelos dois".

Попри те, що у музиканта не було епатажного номера і зухвалого вбрання, він зміг не просто зайняти перше місце, а ще й став абсолютним рекордсменом, пише Главред.

Так, Собрал отримав на Євробаченні в Києві 758 балів. Такого результату нікому не вдавалося досягти за всю історію конкурсу.

Сальвадор Собрал: Євробачення-2017

На сцені він з'явився в чорних джинсах і великому піджаку. Своє довге волосся він зібрав у пучок на маківці. Вразив глядачів з усього світу не зовнішній вигляд артиста, а його неймовірна харизма і неповторний голос.

Варто відзначити, що через проблеми зі здоров'ям всі репетиції Сальвадор пропустив. Він виходив на сцену лише під час генеральної репетиції, в першому півфіналі і в фіналі.

Через чотири місяці після тріумфу на київській сцені Собрал потрапив до реанімації. Через вроджену ваду серця його життю загрожувала небезпека, тому лікарі наважилися на пересадку серця.

Сьогодні Сальвадор Собрал почувається відмінно. Він - затребуваний артист, концертний графік якого щільно розписаний до кінця поточного року.

Нагадаємо, Юлія Саніна відкрила закулісся Євробачення.

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