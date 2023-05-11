Під час першого півфіналу українці голосувати не могли.

Сьогодні, 11 травня, у Ліверпулі відбудеться другий півфінал Євробачення. Українці зможуть голосувати за фаворитів.

Як правильно віддати свій голос за конкурсанта, який сподобався, розповів Тимур Мірошниченко. Він озвучив відео-інструкцію, яка вже з'явилася на YouTube-каналі "Євробачення Україна".

"Якщо коротко, то пісні отримують бали від інших країн-учасниць, щоб визначити переможця, а країна з найвищою кількістю балів у гранд-фіналі отримує головний трофей і почесне право бути господарем конкурсу наступного року. Та насправді все трішки складніше... Задля справедливості глядачі можуть голосувати лише у тому півфіналі, в якому бере участь їхня країна. Отже, якщо ваша країна бере участь у першому півфіналі, то в першому півфіналі ви можете голосувати лише за виконавців з інших країн. Оскільки ані країна-переможниця минулого року, ані так "звана велика п'ятірка" не повинні змагатися у півфіналах, то щороку жеребкування визначає, що глядачі із трьох із цих країн зможуть голосувати в першому півфіналі, а глядачі з трьох інших - у другому півфіналі", - пояснив ведучий.

Цього року Україна може голосувати у другому півфіналі та гранд-фіналі, який відбудеться 13 травня. Віддати голос за фаворита можна буде через офіційний застосунок Євробачення, який можна завантажити у Play Market або App Store. Під час трансляції ви зможете побачити інструкцію на екрані.

"Пам'ятайте, голосувати за свою країну не можна. Переконайтеся, що ви завантажили офіційний застосунок пісенного конкурсу Євробачення і перейдіть на Eurovision.tv, щоб дізнатися більше інформації та переглянути повні результати гранд-фіналу", - додав Мірошниченко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, де і коли дивитися другий півфінал Євробачення.

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