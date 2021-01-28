Тодоренко показала фігуру / instagram.com/reginatodorenko
Відома телеведуча Регіна Тодоренко опублікувала в Instagram нову фотографію.
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На знімку вона позує спиною до камери. Вона постала в роздільному купальнику, і засвітила целюліт на стегнах. Судячи з геолокації, яку Регіна зазначила, вона зараз відпочиває з сім'єю на Балі.
"Набрала вагу", "Таке відчуття, що крім відпочинку нічого не робите", "Тузик те що треба", - написали фанати.
Тодоренко показала фігуру / instagram.com/reginatodorenko
Чим відома Регіна Тодоренко:
- Тодоренко кілька разів потрапляла в гучні скандали
- Вона була ведучою програми "Орел і Решка". Регіна розповіла, що золотої карти насправді не існує. Тоді розгорівся скандал навколо виступу Регіни
- Також вона висловлювалася про домашнє насильство під час інтерв'ю. Тоді Тодоренко сказала: "А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив? А що ти зробила для того, щоб він тебе вдарив?" Після цього в Instagram блогера з'явилися сотні негативних коментарів
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