Мовчунка оскандалилася неадекватною поведінкою.

Телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка народилася в Україні, але живе і працює в Росії, потрапила в центр обговорень через свій вчинок в ефірі шоу "Маска". Там вона спочатку влаштувала дивні танці, ледь не розбивши ніс Тимуру Родрігезу.

Потім вона заявила, що їй потрібен пілон, попросивши Філіпа Кіркорова допомогти їй. Вона хотіла застрибнути на нього, проте не вийшло.

Артист-путініст Філіп Кіркоров не розумів, що відбувається. Він попросив Регіну заспокоїтися, оскільки в залі сидить його батько, і йому від побаченого могло б стати не по собі. Незручний момент з Регіною Тодоренко потрапив на відео.

Відео дня

"Викликайте екзорциста: Регіна Тодоренко влаштувала брудні танці на столі і намагалася видертися на Кіркорова як на пілон. А той на подив ні гу-гу",-сказано в Telegram-каналі "Самые СЛИВки".

Скандал з Регіною Тодоренко: деталі

Ще задовго до початку повномасштабної війни Регіна Тодоренко поїхала в Росію і дала зрозуміти, що на батьківщину в Одесу повертатися не планує. Після 24 лютого 2022 року багато колег зверталися до неї з проханням використати свою аудиторію, щоб донести правду про війну в Україні, проте та цинічно мовчала.

Багато артистів закликали відібрати у Регіни Тодоренко український паспорт, оскільки вона не гідна нашого громадянства після всього, що зробила.

Також УНІАН писав, що Регіна Тодоренко хоче виїхати з Росії, але боїться побоїв свекра.

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