Одіозна співачка і телеведуча з перших днів повномасштабної війни дає своїм шанувальникам зрозуміти - на цю тему вона говорити не буде.

Відома співачка і телеведуча Регіна Тодоренко з перших днів повномасштабної війни в Україні цинічно мовчить про всі звірства російських окупантів.

Вона продовжує транслювати "ідеальне життя", показуючи свій побут, гардероб і розваги. Зараз вона зважилася поговорити на тему патріотизму.

У своєму Telegram-каналі Регіна привела в приклад цитату радянського і російського історика Дмитра Лихачова про різницю між патріотизмом і націоналізмом. Ось що написала зрадниця:

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"Треба бути патріотом, а не націоналістом. Немає необхідності ненавидіти кожну чужу сім'ю, тому що любиш свою. Немає необхідності ненавидіти інші народи, тому що ти патріот. Між патріотизмом і націоналізмом глибока відмінність. У першому - любов до своєї країни, у другому - ненависть до всіх інших".

В її Telegram-каналі відключена можливість писати коментарі, тому складно дізнатися думку її аудиторії з цього приводу.

Що Регіна Тодоренко говорить про війну

Корінна одеситка після 24 лютого 2022 року цинічно замовчує звірства росіян на території рідної країни. Багато її українських колег у перші дні повномасштабної війни зверталися до неї з проханням говорити правду про те, що відбувається, але та вирішила зрадити своїй країні.

Нагадаємо, Тодоренко раптово згадала про батька з Одеси, якого просила не дзвонити їй.

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