Він підтримав наш народ і сказав, що ми не самотні.

Американський режисер Мартін Скорсезе звернувся до українців з потужною промовою. Він висловив захоплення мужністю і стійкістю нашого народу перед варварством Росії.

"Мої дорогі українці, співгромадяни світу, мене звуть Мартін Скорсезе і я надсилаю це повідомлення, щоб просто сказати, що ви не самотні. Ми захоплюємося вашою мужністю, наполегливістю, стійкістю і надзвичайною, дивовижною рішучістю перед обличчям цього варварства, цього невимовного варварства", – сказав Скорсезе.

Як передає UNITED24, режисер також зазначив, що сила українського духу - це світло всього світу.

"У цей момент ваш дух, сила вашого духу як світло. Це світло всього світу. І я молюся, щоб воно було досить яскравим, щоб провести вас крізь цю темряву", - додав знаменитість.

Хто такий Мартін Скорсезе

У кінематографічних колах Скорсезе відомий як майстер гангстерських стрічок. Найбільш примітні картини режисера - "Злі вулиці", "Таксист", "Славні хлопці", "Казино", "Банди Нью-Йорка", "Авіатор", "Острів проклятих" та інші.

Більшість фільмів Скорсезе засновані на реальних подіях. Часто він виконує невелику епізодичну роль у своїх фільмах. Виступає в якості різнопланового режисера.

Він неодноразово був визнаний одним з найвидатніших і найбільш впливових кінорежисерів сучасності.

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