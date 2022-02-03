Буквально за кілька годин її пост набрав понад 12 мільйонів лайків.

Відома співачка Ріанна, яка чекає на первістка, вперше опублікувала у своєму Instagram фото з вагітним животом.

Примітно, що цей пост став настільки популярним, що буквально за кілька годин зібрав понад 12 мільйонів лайків.

Шанувальники засипали свою улюбленицю компліментами і привітаннями: "Я так рада за вас обох, вітаю. Любові вам і благословення", "Я не можу перестати посміхатися! Я так радий за тебе!", "Найпрекрасніший животик", - написали вони.

Відзначимо, що і для Ріанни, і для A$AP Rocky малюк стане первістком. Пара почала зустрічатися не так давно. При цьому Ріанна, за її словами, хоче народити своєму коханому трьох або чотирьох дітей.

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