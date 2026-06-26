'30 рочків у шлюбі': 'Мадяр' розповів про свою дружину

Військовослужбовець зауважує, що вона "тримає його всесвіт".

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді привітав свою дружину Наталію з 30-ю річницею шлюбу. Про це він написав у своєму Instagram, зауваживши, що "перли загартувалися", адже ця річниця шлюбу зветься перлинним весіллям.

"30 рочків у шлюбі, з котрих 4+ на війні. Кохання під час війни живе, а не просто існує, хоч не про квіти. Берегиня та Крила підрозділу, Ти тримаєш мій всесвіт", - наголосив "Мадяр".

Він розповів, що його дружина "вкотре прибула у підрозділ 22 червня 2022 року і залишилася". Восени 2022 року вона була мобілізована та увійшла до складу на той час ще тактичної групи.

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"Опіка, патронат, постійне психологічне на межі навантаження, щит між трагедією та близькими, повноцінна передова милосердя… Наступна річниця - сонячне весілля, смагляве. Працюймо, маємо шанс увімкнути наш Український Крим!", - написав Бровді.

Своєю чергою його дружина на власній сторінці в Instagram зазначила, що "безмежно кохає" чоловіка, і що завжди поруч з ним.

"Журналіст Марк Марроньє переконаний, що кохання має трирічний "термін придатності". А ми з Мадяром доводимо протилежне. Сьогодні, 26.06.2026, наше перлинне весілля - 30-та річниця подружнього життя!" - написала вона.

Наталія закликала не спиратися на ідеальні картинки в соцмережах, адже "стосунки між партнерами - це шалена та кропітка робота обох, довгими роками".

"Плекайте та зрощуйте свої почуття. Кохайтеся та кохайте. Не по формі. Не звично. Але життя триває. Хоч і у війні", - написала вона.

Як повідомлялося, Роберт з дружиною мають двох дітей. Наталія була долучена до культурних, громадських проєктів, а також волонтерства.

Призначення "Мадяра" командувачем

Як повідомляв УНІАН, 3 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський призначив Бровді командувачем Сил безпілотних систем. Раніше "Мадяр" був командиром 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем.

Тоді Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зауважив, що Бровді має величезний досвід, оскільки пройшов на війні шлях від добровольця, командира взводу, роти, батальйону, полку, бригади БпС, а зараз - командувач цього роду військ.

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