Україна ізолює Крим 'найближчим часом', - Мадяр

Росія більше не здатна забезпечити Крим усім необхідним.

Україна серйозно взялася за реалізацію плану з ізоляції окупованого Криму. Про це пише Reuters із посиланням на командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді (Мадяра).

Видання зазначає, що поточна кампанія ударів українських безпілотників по окупованих Росією територіях вже порушила військову логістику, зокрема поставки палива. Через це окупаційна влада Криму була змушена запровадити жорстке нормування продажу пального.

За оцінкою Роберта Бровді, завдяки кампанії українських ударів за останній місяць рух транспорту на трасі, що сполучає Ростов, Маріуполь, Мелітополь і Крим, скоротився більш ніж на дві третини. Мадяр переконаний, що протягом наступного місяця Україна матиме вже повний контроль над дорогою.

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"Ми ізолюємо Крим найближчим часом", – сказав Бровді.

Описуючи полювання на російські вантажівки, військовий заявив, що робити це "так само легко, як стріляти в куріпок у відкритому полі".

"Ми створимо умови, які вкрай ускладнять перебування будь-яких військовослужбовців чи працівників оборонної промисловості в Криму, на тимчасово окупованих територіях або використання шляхів доступу до них", - пояснив командувач СБС.

За словами Бровді, за перші п'ять місяців цього року його підлеглі знищили 174 російські комплекси ППО, чим і розчистили дорогу для дронів в поточній кампанії.

Мадяр сподівається, що системні атаки по російському ВПК та нафтовому комплексу підірвуть здатність і бажання Москви продовжувати війну.

"Ми відкриваємо двері до величезних просторів, де біль війни, який відчувається майже в кожному українському місті, має бути відчутний, зокрема, у свідомості мешканців [російських міст]", – сказав Бровді.

Разом з тим він наголосив, що Україна не завдавала і не завдаватиме прямих ударів по цивільному населенню та цивільних цілях.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, Сили оборони України завдали критичних уражень Чонгарському мосту, зруйнувавши його до рівня опор, а також знищили переїзд в Армянську. Це повністю перервало сухопутну логістику РФ через трасу "Новоросія".

За словами військового експерта Андрія Крамарова, українські війська взяли під вогневий контроль ключові логістичні шляхи на півдні, що фактично позбавило Крим наземного постачання. У результаті Крим опинився в майже повній ізоляції: єдиним варіантом залишається морська логістика через порт Феодосії, тоді як значна кількість російської техніки та боєприпасів, завезених раніше, вже не може ефективно використовуватися.

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