Шість-сім підрозділів СБС повинні увійшли до 10 частин, які показують найкращі результати у знищенні противника дронами, повідомив головнокомандувач.

Новий командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повинен більш ефективно розвивати цей сучасний рід військ. Як передає кореспондент УНІАН, про це Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський сказав на зустрічі з журналістами.

Сирський зазначив, що новопризначений командувач СБС "Мадяр" має величезний досвід, оскільки пройшов на війні шлях від добровольця, командира взводу, роти, батальйону, полку, бригади БпС, а зараз – командувач цього нового роду військ.

"Він дуже інтенсивно взявся за роботу, користується повагою в цьому середовищі. Я вже бачу результати єднання між командирами, більш ефективного виконання завдань, контролю за їх виконанням", - повідомив головком.

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При цьому перед новим командувачем стоїть завдання ефективніше розвивати цей сучасний рід військ, наголосив Сирський.

"Провести інтеграцію передових підрозділів, які входять у "Лінію дронів" та власне в Сили безпілотних систем. Ви знаєте, що з цією метою вже створено угрупування Сили безпілотних систем", - додав головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, майор Бровді взяв зобов’язання, щоб шість-сім підрозділів Сил безпілотних систем увійшли до топ-10 ефективних частин, які показують найкращі результати у знищенні противника дронами.

"І я знаю, що він їх виконає", - переконаний Сирський.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня президент України Володимир Зеленський призначив Роберта "Мадяра" Бровді командувачем Сил безпілотних систем. З цієї посади глава держави звільнив Вадима Сухаревського, але перепризначив на посаду заступника командувача оперативного командування "Схід".

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