Віктюк помер від інсульту / фото УНІАН
Український народний артист Роман Віктюк помер в результаті перенесеного інсульту.
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У вівторок, 17 листопада, 84-річному артисту викликали швидку допомогу, а потім госпіталізували з гострим порушенням мозкового кровообігу. Він помер, перебуваючи в реанімації.
Що відомо про його смерть:
- Ще 27 жовтня він потрапив до реанімації через те, що заразився коронавірусом
- 17 листопада він загинув, перебуваючи в реанімації
- Ймовірно, саме коронавірус спровокував інсульт
- Коли пройде церемонія прощання поки невідомо
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