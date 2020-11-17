Народний артист України переніс інсульт.

Український народний артист Роман Віктюк помер в результаті перенесеного інсульту.

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У вівторок, 17 листопада, 84-річному артисту викликали швидку допомогу, а потім госпіталізували з гострим порушенням мозкового кровообігу. Він помер, перебуваючи в реанімації.

Що відомо про його смерть:

Ще 27 жовтня він потрапив до реанімації через те, що заразився коронавірусом

17 листопада він загинув, перебуваючи в реанімації

Ймовірно, саме коронавірус спровокував інсульт

Коли пройде церемонія прощання поки невідомо

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Автор: Діана Могилєвич