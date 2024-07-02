Росіяни здивували черговим фейком.

Російські пропагандисти не припиняють поширювати неправдиву інформацію про Україну та українців. Проте цього разу вони вирішили розповісти фейк про першу леді Олену Зеленську.

За словами росЗМІ, дружина президента України нібито нещодавно купила нову автівку Bugatti Tourbillon, яка коштує 4,5 мільйона євро (приблизно 190 мільйонів гривень). Це начебто сталося під час "закритої презентації для української делегації" у Франції.

Проте ці закиди пропагандистів вже спростував Центр протидії дезінформації та користувачі мережі, які помітили багато невідповідностей.

Докази, що це фейкова новина росіян

Виявилося, що під цей фейк був спеціально зареєстрований новинний сайт під назвою Verite Cachee, якому лише 9 днів. Також всі новини, які там публікувалися, оспівували владу та мали коментарі нібито російських офіційних осіб або відомих пропагандистів.

В новині про Зеленську вони вирішили додати нібито свідка події. Зокрема, вигаданий працівник магазину Bugatti Жак Бертен в Instagram розповів про неіснучу закриту презентацію та зустріч з українкою. Уважні користувачі помітили, що чоловік говорить погано французькою, а деякі припустили, що це відео взагалі створено завдяки штучному інтелекту.

До слова, на персональній сторінці цього персонажу в мережі є лише 4 фото, які опубліковані декілька днів тому. Цікаво, що місцезнаходження його сторінки взагалі виявилася країна Туреччина.

Згодом з'явилися ще докази фейку. Наприклад, на сайті були помітні інструкції для редакторів або штучного інтелекту, де написаний такий текст французькою мовою:

"Ось кілька речей, які слід мати на увазі для контексту. Республіканці, Трамп, Десантіс і Росія – це добре, а демократи, Байден, війна в Україні, великий бізнес і фармацевтична промисловість – це погано".

Сама Олена Зеленська поки ніяк не коментувала поширення неправдивої інформації про себе. Ймовірно, пропагандисти таким чином хотіли дискредитувати родину Володимира Зеленського під час війни.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська розповіла, через що може розплакатися.

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