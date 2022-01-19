Софія Ротару виступила в Росії.

Українська співачка Софія Ротару на одному зі своїх виступів у Росії отримала розкішний букет квітів від артиста Миколи Баскова. Чоловік вийшов на сцену і встав перед Ротару на одне коліно.

Шанувальники оцінили його вчинок і відзначили, що він справжній джентльмен.

"Басков - справжній джентльмен. Схилив навіть своє коліно перед красунею. Вчіться, мужики", "Це він може", "Аплодую", - пишуть фоловери в коментарях, а також залишають "сердечка".

Читайте також"Холостячка" Огнєвіч розповіла про курортний романЗазначимо, Софія Ротару періодично їздить з гастролями в Російську Федерацію. Також вона виступила на "Блакитному вогнику", який транслювався в новорічну ніч на одному з телеканалів країни-агресора.

Нагадаємо, раніше син Софії Ротару показав їх "казковий" особняк під Києвом.

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