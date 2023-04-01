Танці Ігоря Корчагіна сильно злять росіян.

Руханкомен Ігор Корчагін, який став зіркою TikTok завдяки своїм танцям та пісні про повітряну тривогу, розповів про реакцію росіян на його відео. Пропагандисти країни-агресорки були обурені, вони не могли зрозуміти, як українці можуть веселитися під час небезпеки.

У студії "Сніданку з 1+1" Корчагін розповів, що росіяни не зрозуміли, що його руханки, в першу чергу, для дітей. Навіть пропагандистка Скабєєва лютувала через веселі танці.

Окрім цього, руханкомена почали хейтити в Україні. Спочатку деякі Telegram-канали засуджували Корчагіна за його вірусну пісню про повітряну тривогу. Втім, він не реагує на критику. Мало того, руханкомен вже представив новий танець.

На цей раз Корчагін пропонує "змахувати" з себе хейт та посміхатися. Його танок "Розкачай" допоможе дітям розім'ятися, порухатися під музику та зарядитися гарним настроєм.

У студії Корчагін показав нові рухи та пояснив, як краще запам'ятати танок. Йому допомагали не тільки ведучі "Сніданку", а ще й діти, для яких він і вигадує руханки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Артем Пивоваров на концерті здійснив мрію маленької фанатки.

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