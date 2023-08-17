Артист хотів пожартувати над своєю колегою.

Сьогодні, 17 серпня, Кузьмі Скрябіну могло б виповнитися 55 років, якби не фатальна ДТП, яка забрала його життя. У цей день знаменитості зазвичай вшановують пам'ять артиста і згадують кумедні випадки з ним.

Так, співачка Руслана поділилася і своєю історією зі Скрябіним. В інтерв'ю "24 каналу" вона розповіла, що в 2012 році у них був спільний тур. Тоді артистка дуже мало їла, а Скрябін весь час сміявся над нею через це.

Тому під час останнього їхнього концерту Кузьма виніс на сцену великий торт і кинув його прямо в обличчя Руслані. Їй нічого не залишилося, як облизуватися.

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"У Дніпрі, вже в кінці, коли я виступила, Кузьма вийшов на сцену і виніс торт і каже: "Це тобі, мала, за те, що ти не жреш". І при всіх цей торт мені в обличчя... Вимазав мене повністю тим тортом. І все - я повинна була облизуватися, тому що йшла пряма трансляція. Це все було на очах у багатотисячної публіки", - розповіла Руслана.

Вона додала, що це був перший і останній раз, коли вона їла торт на сцені.

Смерть Кузьми - що відомо

У 2015 році дорогою на свій концерт Скрябін потрапив у ДТП. Він помер на місці, так і не дочекавшись "швидкої допомоги". Водій молоковоза, який і зіткнувся зі Скрябіним, зник з місця події.

Довгі роки мама Кузьми Скрябіна не вірила в те, що трагічна ДТП - випадковість. Жінка досі переконана, що її сина просто "прибрали зі шляху" за його критику влади і скандальні висловлювання.

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