Київрада перейменувала понад 40 вулиць і провулків столиці.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що сьогодні Київрада на засіданні вирішила перейменувати понад 40 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Серед них виявився і провулок Олександра Бестужева - російського письменника, який помер ще у 1837 році. Тепер цей провулок буде називатися на честь видатного українського музиканта Кузьми Скрябіна, який завжди підтримував Україну.

Також змінилися назви й інших вулиць і провулків, серед яких:

Відео дня

вулиця Славгородська - вулиця імені загиблого Героя російсько-української війни Дениса Антіпова

вулиця Карла Маркса - вулиця Йоганна Вольфганга Ґете

площа Амурська - площа Васильківська

вулиця Пушкінська - вулиця Євгена Чикаленка

вулиця Некрасівська - вулиця Івана Драча

вулиця Краснодарська - вулиця Ґолди Меїр

вулиця Астраханська - вулиця Кастуся Калиновського

вулиця Багратіона - вулиця імені фотокореспондента, який загинув в березні 2022 під Києвом, Максима Левіна

провулок Московський - провулок Павла Лі

провулок Олександра Бестужева - провулок Кузьми Скрябіна

площа Героїв Бреста - площа Чорнобаївська

вулиця Маршала Тимошенка - вулиця Левка Лук’яненка

вулиця Олександра Матросова - вулиця Генерала Кульчицького – українського військового, що загинув у 2014 році у Слов’янську

Кузьма Скрябін: що він говорив про війну

Ще з 2014 року Кузьма Скрябін бажав Україні знайти президента-патріота, який зміг би відвоювати нашу країну. Також він говорив про те, що війна в Україну прийшла вже давно, але більшість жителів удавали, що нічого не відбувається, бо на той момент це не торкнулося їх особисто.

Крім того, покійний артист завжди говорив про те, що потрібно чинити опір, якщо тебе хочуть зтерти з твоєї землі. А також він казав, що війна стосується кожного, тому бути нейтральним в такий період - не можна.

Зазначимо, Кузьма Скрябін загинув у ДТП в 2015 році. Він отримав звання "Герой України".

Нагадаємо, раніше мама покійного Кузьми Скрябіна відповіла, чому він ніколи не співав для військових.

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