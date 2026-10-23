Помер відомий японський письменник Рю Муракамі

Письменнику було 72 роки, він помер у себе вдома.

Відомий японський письменник Рю Муракамі помер у віці 74 років. Про смерть автора повідомило видавництво Gentosha, яке видавало його книги з 1990-х років. Письменник помер 17 жовтня у себе вдома.

Похорон Муракамі відбувся у вузькому сімейному колі.

Видавництво також повідомило, що родичі не бажають розкривати подробиці церемонії прощання.

Відео дня

Рю Муракамі: що важливо знати

Рю Муракамі народився 19 лютого 1952 року в японському місті Сасебо, розташованому в префектурі Нагасакі. Широку популярність йому принесла перша книга "Всі відтінки блакитного", опублікована в 1976 році. У романі автор змалював життя молоді у Фуссі, місті неподалік від американської військової бази. За цю роботу Муракамі отримав премію "Ґундзо", яку присуджують літераторам-початківцям, а також одну з найпрестижніших літературних нагород Японії - премію Рюноске Акутаґави.

Надалі письменник створював твори про жорстокість, соціальне відчуження, наркотичну залежність та інші гострі проблеми суспільства. Серед його найвідоміших книг - "Діти зі камери схову", "69" і "Місо-суп". У своїх романах Муракамі часто звертався до непривабливих сторін сучасного життя, зображуючи людей, які зіткнулися з важкими обставинами та опинилися у складних стосунках із навколишнім світом.

Окрім письменницької діяльності, Муракамі працював у кіноіндустрії. Він писав сценарії, а також брав участь в екранізаціях власних літературних творів.

Вас також можуть зацікавити новини: