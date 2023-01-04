Шоумен заявив, що зневажає тих, хто не той, ким хоче здаватися.

Нещодавно російський артист Валерій Мелдазе виступив на корпоративі в Дубаї, де відповів на "Слава Україні" - "Героям слава". Після цього його почали гнобити в Росії і навіть вимагати позбавити артиста громадянства. Боягузливий Мелазе вирішив виправдатися за свої слова, назвавши війну конфліктом, а Україну і Росію - улюбленими народами.

Така поведінка, м'яко кажучи, шокувала українців, адже на початку повномасштабного вторгнення артист закликав зупинити війну. Не залишився осторонь і український шоумен Анатолій Анатоліч. Він "розніс" Валерія Меладзе після його жалюгідних виправдань. Він назвав його найсцикливішим грузином.

"Бути Валерою Меладзе - це називати війну конфліктом, антагонізмом або навіть спецоперацією. Я, як і Валера, не хочу нікого ненавидіти, просто зневажаю тих, хто не той, ким хоче здаватися. Валера - найсцикливіший грузин, якого я знаю", – заявив Анатоліч на своїй сторінці в Instagram.

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Позиція Валерія Меладзе щодо війни в Україні

24 лютого Меладзе одним з перших засудив повномасштабне вторгнення. Через це він став небажаним артистом в РФ. Однак, судячи з усього, він не захотів втрачати мільйони, тому швидко "перевзувся".

Він продовжив виступати в РФ, а війну став називати конфліктом між братніми народами.

"Так вже вийшло, що гаряче улюблені мною народи перебувають в конфлікті, в якому гинуть люди. Я не можу і не хочу нікого ненавидіти, і не намагаюся комусь догодити. Я мрію лише про те, щоб антагонізм припинився, і між близькими народами встановилася згода. І заради цього я готовий віддати всі сили", - сказав Меладзе.

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