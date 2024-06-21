Актор активно підтримує криваву політику диктатора.

Служба безпеки України оголосила про підозру відомому російському актору-путіністу Віталію Гогунському, який грав роль Кузі в серіалі "Універ".

45-річному зраднику, який народився та виріс в Кременчуці, оголосили підозру за публічну підтримку війни та агресію РФ.

"Він бере активну участь у пропагандистських акціях на тимчасово окупованих РФ територіях України. При цьому виступає із "патріотичними" піснями на концертах перед сім’ями учасників так званої СВО та перед російськими бойовиками, які брали участь у війні проти України", - зазначено в повідомленні СБУ.

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Також прихильник диктатора регулярно агітує до агресивної війни РФ проти України на медіа майданчиках Кремля. Під час ефірів висловлювався на підтримку російських загарбників та героїзував їхню учать у війні.

"Слідчі Служби безпеки повідомили Гогунському про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

- ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією);

- ст. 436 (пропаганда війни)".

Відповідний акт було направлено до суду. За такі злочини Гогунського можуть позбавити волі строком до 12 років.

Нагадаємо, раніше СБУ оголосила путіністу Володимиру Машкову про підозру за двома статтями.

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