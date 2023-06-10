Дружина артиста та їхні троє дітей мешкають у Німеччині з серпня 2022 року.

Український співак Сергій Бабкін чесно розповів, чи отримує його родина виплати для біженців. Артист, разом з дружиною та дітьми, виїхав з України влітку 2022 року.

Під час інтерв'ю "24 каналу" Бабкіна спитали, де він нині мешкає. Раніше його родина жила у німецької родини, яка впустила їх в будинок для прислуги. Проте згодом їм довелося шукати нове житло.

За словами Бабкіна, нині вони живуть в іншому будинку, у передмісті Мюнхена. Соціальні виплати, як стверджує артист, він та його родина вже не отримують.

"Десь з вересня не виплачують. Ми приблизно через пів року перестали відповідати вимогам цієї програми тимчасового захисту. Я весь час гастролюю, а за правилами ми маємо знаходитися в Німеччині", - розповів співак.

Також Бабкін зазначив, що він та його дружина втратили можливість отримувати соцвиплати, тому що на їхні рахунки "заходили" прибутки з концертів. Ці гроші вони, як говорить артист, майже повністю перераховують на благодійність. Втім, соцвиплати вони отримувати не можуть.

Артист розповів, що його діти (двоє синів та донька від Сніжани Бабкіної) навчаються у місцевій німецькій школі. Сам співак їздить до України з концертами, проте брати з собою дітей не наважується.

"Під час благодійних турів у нас кожного дня переїзд з місця на місце, буває, що це відстані по 750 кілометрів. Це важко навіть дорослим, а для дитини це дуже велике навантаження і стрес. Якщо привезти і залишити їх у Харкові, поки ми граємо концерти в інших містах, то це вже суцільний стрес для мене. Бо думками і серцем я весь час буду з ними. Це ж найдорожче, що в мене є, наражати їх на небезпеку я не можу", - пояснив Бабкін.

Що відомо про Сергія Бабкіна

Українському співаку, який народився у Харкові, 44 роки. Він прославився, коли став учасником гурту 5'nizza. Також Бабкін виступав сольно. У 2014 році артист не припинив виступати у російських містах. Однак у 2017 році він визнав, що РФ є країною-агресоркою, а Крим - тимчасово окупованою територією, яка належить Україні.

На початку повномасштабної війни він підтримав Україну та чітко висловив свою позицію. Бабкін дає благодійні концерти, кошти з яких перераховує військовим. У серпні 2022 року артист та його родина виїхали до Німеччини.

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