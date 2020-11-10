Пара познайомилася на шоу "Танці з зірками".

Футболіст і екс -"холостяк" Сергій Мельник познайомився з гімнасткою Ганною Різатдіновою на шоу "Танці з зірками".

Про це повідомляє tsn.ua.

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"Ця дівчина "розбудила мене" - до неї неможливо бути байдужим. Вона дуже ніжна, уважна, дисциплінована і все що притаманне моєму характеру як в дзеркалі я бачу в Ганні. І напевно зараз тільки вона, як спортсмен, розуміє мене краще за інших", - сказав Мельник.

За словами Сергія, після спільного виступу на шоу пара кілька разів бачилася. Але через щільний графік вони не можуть проводити багато часу разом. Також футболіст розповів, чим його привабила Ганна.

"Мені здається тут все просто, ти бачиш людину і розумієш, подобається вона тобі чи ні. І більше нічого тобі не треба. А коли ви ще перебуваєте на одній хвилі, розумієте один одного - це найголовніше. Напевно, не дарма дуже багато спілок народжуються на одному майданчику, коли люди працюють разом. Коли вони зайняті однією справою і у них є одна мета – це дуже зближує. Поки у нас все йде добре, і я цьому дуже радий. Ганна унікальна дівчина, до того ж неймовірної краси", - сказав Мельник.

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Автор: УНІАН