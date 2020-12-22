ЛаБаф претендував на нагороду за роль другого плану у фільмі "Фрагменти жінки".

Шайа Лабаф повертається до статусу персони нон грата в Голлівуді. Netflix прибрав актора зі списку претендентів на "Оскар" за роль у фільмі "Фрагменти жінки".

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ЛаБаф претендував на нагороду за роль другого плану у фільмі "Фрагменти жінки".

Його також видалили з синопсиса картини і списку її творців, яких платформа висунула на здобуття премій.

ЛаБаф в заяві для New York Times з приводу позову сказав, що не вилікувався від посттравматичного стресового розладу і алкоголізму.

Звинувачення FKA Twigs проти ЛаБафа включають інцидент у 2019 році, коли ЛаБаф "безрозсудно водив машину... зняв ремінь безпеки і погрожував розбитися, якщо вона не зізнається в любові до нього».

FKA Twigs проти Шайї ЛаБафа: подробиці

FKA Twigs подала позов, в якому звинуватила Шайю ЛаБафа в емоційному і фізичному насильстві. 32-річна виконавиця і 34-річний актор почали зустрічатися в 2018 році, Їхні стосунки тривали трохи менше року.

У позові FKA Twigs каже, що ЛаБаф неодноразово ображав її, чинив на неї емоційний тиск, застосовував фізичну силу і свідомо заразив її венеричним захворюванням.

Сам актор заявив, що не може нічим виправдати свою агресію і алкоголізм.

Пізніше співачка Сіа повідомила, що стала жертвою насильства з боку актора Шайї ЛаБафа.

Шайа ЛаБаф: чим відомий актор

Американський актор, який зіграв головні ролі в трилері «Параноя» (2007), «На гачку» (2008) блокбастерах «Трансформери» (2007, 2009, 2011) та «Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа» (2008).

Удостоєний премії BAFTA в номінації «Висхідна зірка» (2008).

Також є художником, кращі напрямки - акціонізм і перформанс-арт.

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Автор: Людмила Жерновська