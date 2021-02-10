Актор перебуває у лікувальному закладі вже понад п'ять тижнів.

Голлівудське Агентство з просування талантів CAA розірвало контракт зі звинуваченим у насильстві актором Шайєю ЛаБафом.

Читайте такожАмериканський Netflix прибрав з бібліотеки фільми за участю Джонні ДеппаПро це повідомляє Variety.

Співпраця була розірвана за обопільною згодою, зірку не звільняли.

Річ у тім, що Шайа ЛаБаф зараз проходить лікування в реабілітаційному центрі, тому вирішив зробити перерву в кар'єрі.

Джерело, знайоме з ситуацією, заявило, що артист перебуває в лікувальному закладі вже понад п'ять тижнів. Від чого саме його лікують, не уточнюється.

Шайа ЛаБаф: подробиці секс-скандалу

Виконавиця FKA подала в суд на ЛаБафа. Як стверджується в позові, за час їхнього роману, який тривав рік, актор неодноразово ображав її, застосовував фізичне та емоційне насильство та навмисно заразив її венеричним захворюванням.

FKA twigs підтримала співачка Sia, яка зізналася, що теж стала жертвою емоційного насильства з боку артиста.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН